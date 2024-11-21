馬克·沃茨：中國應對氣候危機展現出領導力

中評社北京11月21日電／“我經常會表達這樣的觀點：我認為，中國在應對氣候危機方面取得的進展和展現的領導力比世界上任何其他國家都更為突出。”致力於應對氣候變化的世界特大城市網絡C40城市氣候領導聯盟執行總裁馬克·沃茨，20日在阿塞拜疆首都巴庫舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）期間接受新華社記者專訪時說。



沃茨指出，之所以這樣說，是因為中國對綠色轉型的投資，包括對可再生能源的大規模投資、向電動車的快速轉型等方面的成就。“目前全球一半以上的太陽能和風能投資都發生在中國；在電動車領域，全球大部分電動車不僅生產於中國，也在那裡進行原型設計，”他解釋說，“離開不過短短一年時間，再回到中國的時候，我看到道路上清潔能源車輛數量顯著增加，真是令人驚嘆”。



“但讓我感觸最深的是中國政府的長期規劃，以及我稱之為‘多層次合作’的模式，” 沃茨說，“這種合作模式將國家、地區和城市各級政府連接起來，使整個國家在協同推進（氣候治理進程），而這種協同性是在世界上大多數地方所缺乏的。這種模式讓我們對（中國綠色轉型）未來充滿希望。”



在談到全球氣候治理進程時，沃茨指出，當前全球地緣政治形勢正在發生巨大變化，這對全球經濟構成了嚴峻的挑戰和不確定性。但可以肯定的是，氣候危機正在顯著增加，洪水、乾旱等極端天氣事件不斷發生。



與此同時，應對氣候變化，切實的合作是絕對必要的。沃茨指出，“城市（層面的行動）將在創建一個更可持續、更公平的未來中發揮引領作用”。他指出，長期以來，市長們一直處於氣候行動的前沿，在地方層面推出創新政策，確保在減少排放、提高適應能力以及防止氣候崩潰方面繼續取得進展。中美兩國城市也將在C40網絡下的技術層面展開多項合作。