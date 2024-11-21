習近平出席巴西總統盧拉舉行的歡迎宴會

中評社北京11月21日電／據新華社消息，當地時間11月20日晚，國家主席習近平在巴西利亞出席巴西總統盧拉舉行的盛大歡迎宴會。



習近平發表致辭，感謝盧拉總統和巴西人民給予的熱情友好接待，祝賀巴西在盧拉總統領導下取得顯著發展成就。習近平指出，中國和巴西雖然遠隔重洋，但這從未阻擋彼此相知相親的腳步。中巴兩國既各具鮮明特點，又彼此和諧交融。開放創新、多元一體是我們兩國的共同特點和追求。



習近平指出，我同盧拉總統宣布將兩國關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，並見證簽署共建“一帶一路”倡議同巴西發展戰略對接的合作文件。兩國關係由此實現了新的飛躍，賦予了新的時代內涵，展現出無比生機和廣闊前景。回顧過往，我們有理由對中巴關係取得的成就感到自豪。展望未來，我們有信心對中巴關係光明的前景充滿期待。站在新的起點上，中方願同巴方一道努力，久久為功、不懈奮鬥，攜手構建中巴命運共同體，開啟中巴關係下一個“黃金50年”。



盧拉表示，習近平主席和我是東西半球兩個最大發展中國家的領導人。我們均深知民間疾苦，致力於改善民生，擺脫貧困。巴方高度欽佩習近平主席領導中國取得的發展成就，特別是使1億人擺脫了貧困。習近平主席為人民謀福祉，維護社會公平正義，倡導和平而非戰爭、合作而非對抗、創造而非破壞，為世界做出了榜樣。建交半世紀以來，巴中關係已經成為全球南方國家團結合作、互利共贏的典範。巴中實現發展戰略對接，將助力兩國共同繁榮，向世界證明，我們能夠通過自己的道路成功實現發展振興和公平正義。巴中兩國都堅持多邊主義，倡導和平解決爭端，巴中攜手將產生重要而深遠的世界影響。巴方期待同中國密切協作，構建巴中命運共同體。



蔡奇、王毅等參加。