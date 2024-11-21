N個關鍵詞透視中國消費市場回升向好

中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，在消費品以舊換新等政策帶動下，中國居民消費需求持續釋放，市場銷售明顯回升，服務消費較快增長。



國家統計局數據顯示，10月，升級類商品銷售回升向好。家用電器和音像器材類、家具類、汽車類商品零售額分別增長39.2%、7.4%、3.7%。



11月上旬，商務部重點監測零售企業家電、通訊器材銷售額分別增長45%、28%。截至11月11日，2160.8萬名消費者購買8大類家電產品3271.9萬台；截至11月19日零時，全國汽車報廢更新和置換更新補貼申請突破400萬份。



政策效果持續顯現，帶動市場銷售進一步活躍。1—10月，便利店商品零售額同比增長4.7%，品質類消費集中的倉儲會員店零售額保持兩位數增長，線下消費新熱點新業態不斷湧現。



與此同時，服務消費繼續保持較快增長，文旅消費市場持續升溫。1—10月，服務零售額同比增長6.5%，增速高於同期商品零售額3.3個百分點。其中，交通出行類、通信信息類服務零售額均保持兩位數增長。



國家發展改革委產業經濟與技術經濟研究所副研究員李子文介紹，隨著加力支持消費品以舊換新政策持續落地落細，以擴內需為主要方面的一攬子增量政策加快制定實施，消費者信心在持續增強，再叠加四季度是傳統消費旺季這一季節性因素，預期大宗商品消費和服務消費還將持續擴大，整個居民消費將持續保持向好的一個回升態勢。