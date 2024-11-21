車企深度參與芯片領域　成為產業發展亮點

中評社北京11月21日電／據央視新聞報導，就在幾天前，中國新能源汽車首次突破年產1000萬輛，隨著新能源汽車的快速發展，汽車芯片的市場需求激增。據瞭解，中國汽車廠商、科技企業等正加大研發力度，進入汽車芯片賽道。



一輛傳統燃油汽車需要搭載500—600顆芯片。隨著汽車電動化、網聯化、智能化、共享化的推進，目前，新能源汽車搭載的芯片數量約1000顆，高智能化新能源汽車的芯片數量將超過2000顆。實現L5級自動駕駛之後，汽車搭載的芯片很有可能達到3000—5000顆以上。



工業和信息化部賽迪研究院集成電路研究所所長周峰介紹，隨著智能駕駛等級的不斷升級，汽車單車搭載的車規級芯片的數量和價值將持續增長。車規級芯片需求的增長也將全方位帶動國內芯片產業鏈各環節的發展。



2024年1—10月，我國新能源汽車產銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%。汽車向電動化、智能化、網聯化發展趨勢帶動市場對汽車芯片需求量不斷提升，整車企業紛紛布局並深度參與到汽車電子尤其是汽車芯片領域，成為產業發展的一大亮點。



目前，國內已經有十餘家整車廠通過自研、合作研發或者投資的方式進入汽車芯片賽道，大幅加快了汽車芯片研發和上車應用的進度。