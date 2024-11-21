文化評析：加強書寫教育　領略漢字之美

中評社北京11月21日電／近日，教育部辦公廳印發《關於進一步加強中小學規範漢字書寫教育的通知》，強調規範漢字書寫教育的價值和意義，並從總體要求、主要舉措以及保障措施等方面作出具體部署。作為落實全國教育大會精神的務實之舉，這一部署來得正當其時。作為一項系統工程，加強中小學規範漢字書寫教育需要從多方面著手推進。



漢字不僅是交流的符號，更是中華五千年文明的忠實記錄者，是中華優秀傳統文化的載體。漢字的一筆一畫都蘊含著深厚的文化底蘊和歷史情感。比如“山”字，寥寥三筆，卻勾勒出了巍峨挺拔的山峰，讓人仿佛能聽見山間潺潺的流水聲，感受到大自然的雄渾與壯美。而“水”字，則如一條蜿蜒流淌的小溪，靈動而富有生命力，讓人聯想到清澈見底的河水以及那份寧靜與和諧。開展規範漢字書寫教育，首先要引導學生發現漢字之美，在書寫中感受文化的脈動，理解古人的智慧與情感，領悟中華文化的精髓。



近年來，學生漢字書寫水平下滑，背後的原因是多樣的。其中一個重要的原因是電子產品的普及。學生習慣了鍵盤輸入，手指在屏幕上跳躍，卻忽略了筆尖與紙張的親密接觸。加之課業負擔重、書寫任務多，學生往往急於求成，只求速度不顧質量。這一點從很多初中、高中學生的書寫水平反而不如小學生就可以清楚地看出來。此外，教育體系中對書寫的重視程度不夠，老師在課堂上更多採用PPT展示，不太注重自身的書寫示範，也在一定程度上導致學生書寫水平下降。使用PPT展示這一教學方式雖然便捷，但也在無形中削弱了學生對於漢字書寫的重視和練習。明確了這些原因，我們才能有針對性地採取措施，助力學生提升漢字書寫水平。



規範漢字書寫教育並非書法教育，不能在兩者間簡單地畫等號。規範漢字書寫教育是語文學習不可或缺的基石，其核心在於確保每位學生都能掌握正確的書寫方法和字形結構，這是文化傳承與日常交流的基本需求。然而，凡事過猶不及，不可過度拔高，將規範漢字書寫教育等同於書法教育，以人均書法大師的標準來要求學生。教育者需要深刻理解漢字規範與書法藝術之間的微妙平衡。既要嚴格把關，確保學生打下堅實的書寫基礎，又要鼓勵他們勇敢探索書法的無限可能，讓書寫不僅是文字的堆砌，更是心靈的抒發，成為一門既實用又充滿樂趣、能夠啟迪智慧與情感的藝術技藝。



在人工智能日益普及的今天，明確規範漢字書寫教育的定位尤為重要。技術雖能模擬字形，卻難以復制書寫中蘊含的文化情感與個性魅力。從教育的角度來看，人工智能在漢字規範書寫方面能夠提供諸多幫助。例如，AI技術能夠分析學生的書寫習慣，提供個性化的書寫指導，幫助學生糾正筆畫順序、字體結構等方面的錯誤。同時，智能練字App通過數據分析，能夠精準捕捉一筆一畫的微妙之處，為學生提供一對一的個性化指導。此外，AI還能模擬毛筆的筆觸效果，使書法作品具有獨到的韵味，激發學生的學習興趣和創造力。規範漢字書寫教育不僅是技能的傳授，更是文化的傳承與情感的培育。我們應引導學生在享受科技便利的同時不忘書寫之美，珍視筆尖與紙張的每一次親密接觸。

