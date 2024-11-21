杜澤遜：努力使古籍留存世間、傳承後代

中評社北京11月21日電／初冬的山東大學校園，靜謐清新。清晨時分，繞過曲折的走廊，記者走進位於山東大學中心校區文史樓北樓二層的“校經處”。



走進房間，只見中間擺著一張長條桌，桌上擺滿書籍資料。在成摞的古籍中，杜澤遜（見圖，山東大學黨委宣傳部供圖）正聚精會神地對從《永樂大典》拆解出的切片進行整理。校勘、標點、注釋……從事古籍整理研究近40年，杜澤遜孜孜不倦，不曾懈怠。



“尋書、讀書成為生活中最大的樂趣”



杜澤遜的父親是一名語文教師，喜愛讀書。耳濡目染下，杜澤遜從小就喜歡閱讀。受父親啟迪，杜澤遜逐漸學會“帶著問題讀書”。比如讀《紅樓夢》時，父親為他借閱徐振貴編著的《〈紅樓夢〉注釋》配合閱讀，對書中出現的古代文化常識、典章制度等，杜澤遜都會詳細地查閱摘抄。



讀中學期間，杜澤遜最常借閱的書籍之一是《古文選讀》。“這本書編選了許多經典古文，我愛不釋手。”從那時起，他就為自己定下高考時考取中文系的目標。



1981年，杜澤遜如願考入山東大學中文系。步入校園，他沉浸在濃厚的治學氛圍中，一有空閑，就想方設法借閱各類古籍。“只要是跟古籍有關的，我都會借來閱讀。”校園中，杜澤遜最常去的地方就是圖書館，經常一坐就是一整天。



大二那年，杜澤遜在圖書館裡發現了一套叫作《聯綿字典》的書，這是解釋雙聲叠韵詞的詞典。由於無人借閱，封面此前落滿灰塵。杜澤遜拂去灰塵，翻開詞典，一張作者符定一的照片映入眼簾。照片中，編纂該書的手稿高度已超過符定一的身高。杜澤遜深受震撼，在心底立志：刻苦鑽研，努力成為像符定一一樣的學者。



研究古籍，需要大量閱讀做基礎，杜澤遜樂此不疲，“尋書、讀書成為生活中最大的樂趣”。杜澤遜常常跑到山東省濟南市緯三路上的古舊書店，一頭扎進書堆，找尋各類古籍。一次，為購買《十三經注疏》，杜澤遜省吃儉用了一段時間，才凑夠了買書的錢，“寧願餓肚子，我也要買到想看的書。”

