重研發、暢物流，重慶汽車出口快速增長

中評社北京11月21日電／據人民日報報導，2023年，我國汽車出口491萬輛，成為全球第一大汽車出口國；今年前三季度，我國汽車出口量為470萬輛，較去年同期增加了近100萬輛，繼續保持快速增長。中國汽車出口為何實現飛躍，如何在海外站穩腳跟？“渝車出海”是一個生動縮影。



重慶是我國重要的汽車產業基地。據海關統計，2023年，重慶汽車出口36.8萬輛，同比增長29.8%；貨值331.7億元，同比增長51.9%。今年前三季度，重慶出口汽車貨值317億元，同比增長34%，其中新能源汽車出口貨值增長131.9%。



“渝車”如何在全球市場競爭中爭得先機、實現出海？



抓住技術和成本優勢，重點發力新能源



“渝車出海”火熱，新能源汽車的表現尤為亮眼。以重慶本土兩大頭部品牌長安和賽力斯為例，2023年，長安汽車新能源產品銷量同比增長69.2%，其在泰國布局的首個海外生產基地投產後首期年產將達10萬輛；賽力斯新能源汽車產品逐步在歐洲市場站穩腳跟，新能源車型SERES 5新車訂單超過2萬輛。



“如今，越來越多的國家追求綠色低碳，大力推廣新能源汽車，為中國車企帶來機遇。當然，也離不開中國車企多年來的技術積累以及成熟的供應鏈帶來的成本優勢。”賽力斯汽車海外事業部副總裁萬治軍說。



技術領先，是出海的底氣。位於重慶市璧山區的重慶青山工業有限責任公司曾經是傳統工業企業，歷經多次轉型升級，核心業務已轉變為新能源汽車電驅動產品等核心零部件生產。如今，青山工業生產的核心零部件不僅隨著長安、賽力斯等本土汽車品牌出海，也成為多家海外知名汽車品牌的重要供應商。

