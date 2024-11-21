黑龍江省同江市傳承發展赫哲族漁獵文化

中評社北京11月21日電／據人民日報報導，夕陽西下，金色餘輝灑滿松花江。



小船在江上搖曳，漁民猛地拋出漁網；劃出一道優美的弧線後，漁網沉入江面。用力一提，網中裝滿了沉甸甸的魚，銀色的鱗片閃閃發光。又是滿載而歸的一天。



這裡是黑龍江省佳木斯市同江市，地處黑龍江、松花江交匯處，是赫哲族的發祥地和主要聚居區，也是赫哲族傳統文化保留最完整的地區。



赫哲故里，因漁而興。獨特的赫哲族漁獵文化，孕育出赫哲族伊瑪堪、魚皮畫、魚皮衣製作技藝等一批世界級和國家級非物質文化遺產。打魚、穿魚皮衣、製作魚皮畫……在同江，赫哲族把文化傳承融入日常生活，圍繞漁獵文化發展的文旅產業，成為當地獨特的風景。



一張魚皮 千變萬化



在同江的大街小巷，隨處可見漁具、魚館、魚皮工藝品商店。



年逾七旬的赫哲族老人尤文鳳，是國家級非物質文化遺產項目赫哲族魚皮製作技藝代表性傳承人。在她的記憶裡，魚皮畫和自己的母親密切相關。



“小時候，給我們姐弟幾個做完魚皮衣後，媽媽用剩下的邊角料做了一幅畫。”尤文鳳說，母親尤翠玉是她學習魚皮製作技藝的領路人，老宅墻上掛著的一幅幅魚皮裝飾畫，就是她的藝術啟蒙。



對於赫哲族來說，魚是重要的食物來源，象徵著豐收和富裕。每年開江前後，是一年中最忙碌的時期，很多赫哲族人通過捕魚來維持生計。

