只此青綠：千年古畫《千里江山圖》跨界新生

中評社北京11月21日電／今年國慶檔，電影《只此青綠》登陸全國院線，吸引了不少觀眾走進影院，沉浸在影片的詩情畫意之中。



電影取材於“中國十大傳世名畫”之一的《千里江山圖》，由舞蹈詩劇《只此青綠》原班編導演團隊演繹。



時光回溯至2017年，《千里江山圖》在故宮博物院展出。源自中華優秀傳統文化的魅力震撼了觀眾，也根植在舞蹈編導周莉亞、韓真心中。



“如果《千里江山圖》有生命，900餘年來，她都見證了什麼？”周莉亞生出好奇。2020年初，編導確定選題、開始策劃。“《只此青綠》是獻給中華優秀傳統文化及其創造者、傳承者的作品。”周莉亞和韓真成為這部舞蹈詩劇的總編導。



從文化和旅遊部非遺司搬來的材料，一摞接一摞。仔細梳理材料，請教專家，探訪宋代繪畫用絹傳承人並邀請其到排練廳指導……兩位編導努力研究著這幅絹本畫。



“畫家的筆是怎麼製作的？墨由什麼材料制成……制筆人、制墨人、織絹人等成為創作的素材。”韓真說。



畫作見證了工匠精神，也記錄了展卷人的守護。周莉亞說，以當代視角與傳統文化對話，展卷人這一角色的設置水到渠成，舞蹈詩劇的結構由此搭建。



為了演繹好角色，舞者們十分投入。



《千里江山圖》出自王希孟之手。飾演王希孟的舞者張翰說，為了塑造好這個形象，排練結束後時常一個人留在練功房，調暗燈光，揣摩王希孟作畫時的心境。

