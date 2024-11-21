國安部：“紅頭涉密文件”不得隨意收藏倒賣

中評社北京11月21日電／據大公網報導，“近年來，舊書籍、舊文件的藏品價值日益增加，收藏圈有不少人注意到這一點，專門在全國各地收購、售賣，希望能從中獲利。”中國國家安全部20日通報一起商家收藏倒賣紅頭涉密文件的案件。國家安全部提醒，任何組織和個人不得非法獲取、持有國家秘密載體，不得買賣、轉送或者私自銷毀國家秘密載體。



據介紹，經營書刊資料、票證舊物的商家小董在機緣巧合之下，陸續加入了“XX紅書閣拍賣群”“XX票證交流群”“糧布票收藏交流”等交流群，由此瞭解到古董市場舊紅頭文件的行情，並從中淘到了一些較有價值的舊紅頭文件。隨著藏品的數量、價值不斷提升，小董漸漸在收藏圈裡小有名氣。



國家安全機關接到群眾舉報，小董在舊貨市場兜售的紅頭文件疑似有涉密內容。國家安全機關執法人員現場查獲了小董正在售賣的文件，並從其家中收繳了300餘件“收藏品”，其中不乏標注了“機密”“秘密”的舊紅頭文件。經相關部門鑒定，這些紅頭文件已過保密期限，但未經原印制單位解密鑒定，原則上仍不得在社會上流通，更不能進行售賣。鑒於小董收藏倒賣的涉密紅頭文件均已過保密期限，未造成實質性危害，且認錯態度誠懇並積極配合調查，國家安全機關對其進行了批評教育，不予追究法律責任。但其中隱含的洩密風險卻不容忽視。



國家安全機關提示，《中華人民共和國反間諜法》和《中華人民共和國保守國家秘密法》均有相關規定，任何個人和組織都不得非法獲取、持有屬於國家秘密的文件、數據、資料、物品。機關、單位應當加強對國家秘密載體的管理，任何組織和個人不得非法獲取、持有國家秘密載體；不得買賣、轉送或者私自銷毀國家秘密載體。



據瞭解，“紅頭文件”並非法律用語，而是因其往往套著象徵權威的“紅頭”而得名，泛指政府機關發布的措施、指示、命令等非立法性文件，長期以來都是各級行政機關實施行政管理活動的重要抓手。