商業航天，市場之路該怎麼走？

中評社北京11月21日電／據新華網報導，11月11日，力箭一號遙五運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，將15顆衛星順利送入預定軌道。“‘一箭15星’，雖然這次衛星搭載數量並非最多，但此次發射最大的意義在於，標誌著我國商業航天在商業模式上又取得了突破。”中國科學院力學研究所空天飛行科技中心主任、北京中科宇航技術有限公司（以下簡稱“中科宇航”）董事長兼總裁楊毅強如是評價。



2023年6月，力箭一號遙二運載火箭曾創下“一箭26星”的壯舉，當時搭載的26顆衛星來自兩家單位，一家是中國科學院。與之相比，此次“一箭15星”的發射，涉及的衛星來自6家單位，其中一顆衛星來自阿曼蘇丹。



商業航天作為產業，追求盈利是其核心目標，也必須經受市場的嚴峻考驗。“‘一箭15星’的成功發射，也反映了供應商與客戶之間合作的日益成熟，更意味著我們有了更大的盈利空間。”楊毅強說。



產業面臨市場挑戰



中國航天工業質量協會統計數據顯示，從2015年至2020年，我國商業航天產值由3764.2億元增長至超過萬億元，年均增長率達22%，2024年我國商業航天市場規模預計將超2.3萬億元。



作為第一批從“體制內”轉向商業航天領域的專家之一，楊毅強已在運載火箭領域深耕數十年，對創業時的不易記憶猶新。



從2014年國務院首次出台鼓勵民間資本參與商業航天的指導意見，到高質量發展和新質生產力概念的相繼提出，再到2024年商業航天作為“新增長引擎”首次被寫入政府工作報告，楊毅強深刻感受到，商業航天面對的制度束縛和觀念阻力已經逐漸消除，取而代之的是日益增長的關注與支持。過去十年，尤其是近三年間，我國商業航天產業實現了飛速發展，取得了一系列令人矚目的成就。