張育文答中評：內地專業人才可彌補香港需求

新界大埔鄉事委員會執行委員張育文（來源：受訪者提供） 中評社香港11月22日電（記者 段曉魯）香港特區政府自2022年底推出一系列積極招攬人才措施，希望人才來港。新界大埔鄉事委員會執行委員張育文接受中評社採訪，他表示，內地人才在多個領域展現出顯著的亮點，這些優勢有潛力在一定程度上彌補香港的人才缺口。



張育文表示，在創新科技與數字經濟方面，內地在數碼市場推廣、人工智能、遊戲製作等創新科技領域擁有大量專業人才。這些領域的發展成熟，形成了完整的產業生態系統。此外，中國遊戲開發商所製作的《黑神話：悟空》在發售後一個月內全球銷量超過2000萬份，成為有史以來銷售速度最快的遊戲之一，顯示了內地在遊戲開發方面的強大實力。



張育文亦表示，香港在中醫和牙醫等專業領域存在明顯的人才缺口，內地擁有豐富的中醫資源和專業人才，這些人才可以填補香港的需求。而內地醫療體系的發展為醫療專業人才提供了良好的培訓和實踐機會，這些專業人士在香港的醫療行業中能夠發揮重要作用。



談到香港在留人才方面的挑戰，張育文稱，目前，香港在吸引人才方面提供的福利和現金獎勵相對匱乏，無法有效激勵外來人才選擇在香港定居。其他國家和地區，如新加坡和澳大利亞，往往會提供多樣化的獎勵措施，包括稅收減免、住房補貼和職業發展支持等，以吸引國際人才。相比之下，香港的相關政策需要進一步完善，以提升其吸引力。

