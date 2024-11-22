中評現場：宋濤問 今天有沒有收穫

宋濤走訪台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會（中評社 海涵攝） 中評社南通11月22日電（記者 海涵）台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會11月21日在江蘇蘇州舉行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤當天蒞臨對接會現場，瞭解參展台資企業發展情況，並與他們互動交流，並問：今天有沒有收穫？



台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會通過供需發布、重點項目路演、對接商洽等環節，為電子信息、新能源汽車等產業領域企業搭建投融資和項目對接平台，120多家兩岸企業設固定展位，帶動眾多上下游企業觀展交流。據瞭解，參加對接會的120逾家企業參加絕大部分是台資企業，涵蓋新能源及汽車電子、工業母機、先進材料、新質製造等多個領域。記者觀察到，參展企業在各自的展位裡都擺放了企業介紹海報、代表產品、資料手册等物品，以便能夠快速、直觀地呈現出自身優勢特長；其中，相同領域的企業展位集中在一起，形成了集群優勢，有助於相關企業之間更加高效、有針對性地展開對接；此外，會場還設有路演區，共有12家企業進行路演。對接會上人頭攢動、熱鬧非凡，企業代表們往來於不同展位前，溝通洽談、交換聯繫方式。



上午9時20分許，宋濤一行來到對接會現場，他先後來到多家台資企業的展位前，聽取企業負責人的介紹，並對企業的發展情況表達關心。在展區走訪期間，宋濤仔細詢問了一些台企相關負責人“今天有沒有收穫？”“有沒有新增對接企業？”“市場占有率如何？”等問題，瞭解參展企業的產品特性、市場需求和發展情況。“我們支持你們發展得越來越好”“希望你們發展得更好”……在一句句暖心話語中，宋濤也積極鼓勵台資企業把握中國式現代化全面推進機遇，在大陸發展得更好更快。



聽聞有企業負責人說“在這場對接會上有不小收穫”，宋濤表示，“有收穫就說明對接會是成功的。”宋濤還指出，要進一步促進兩岸企業的合作交流，深化融合發展。兩岸企業要優勢互補，強強聯合。

