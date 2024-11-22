聚焦內需市場　台企用數字化助力製造業升級

友達數位科技服務（蘇州）有限公司市場戰略總監王也（中評社 海涵攝） 中評社南通11月22日電（記者 海涵）友達數位科技服務（蘇州）有限公司市場戰略總監王也日前在台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會上接受媒體聯合採訪。他表示，大陸的營商環境整體向好。友達數位80%的業務是在做國內企業的數字化升級改造工作，希望通過友達數位這個平台幫更多製造業來提升整體智能製造水平。



談及參加這場對接會的感受和收穫，王也說，每年蘇州都會舉辦類似的對接會，在對接會上，企業可以進行形象展示，不同企業之間可以進行有效的交流，“這是一個非常好的平台。”在對接會上，可以看到更多新質生產力技術，也可以看到很多優質製造業的能力展示，這是一個很好的學習交流機會。



據介紹，友達數位緊跟前沿技術趨勢，聚焦ESG和元宇宙兩大系列解決方案，圍繞醫療、汽車、電子三大關鍵行業，為製造企業提供多元化、全方位的智慧工業服務。



王也表示，友達數位80%的業務是在做國內企業的數字化升級改造工作。友達數位基於自身實踐和共享基因，將經驗賦能給更多的製造業，也希望通過友達數位這個平台幫更多製造業來提升整體智能製造水平。他也談到，從友達數位成立開始，就致力於服務製造業，就是為了提升整個製造業的水平。數字經濟是提升製造業水平、發展新質生產力的積極助力。



友達數位為何專門做內需市場？王也表示，經過幾年的發展，有很多新技術的出現，但對於很多企業而言，需要一個逐步升級過程。在這個過程中，他們會面臨一些困難。“在我們公司自我升級過程中，也走過很多彎路、踩過很多坑，希望可以通過我們的服務讓更多製造業實現能力提升。”

