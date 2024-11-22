台商范志旻：大陸市場廣　可砥礪企業技術突破

昆山新萊潔淨應用材料股份有限公司市場部總監范志旻（中評社 海涵攝） 中評社南通11月22日電（記者 海涵）昆山新萊潔淨應用材料股份有限公司市場部總監范志旻11月21日在台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會上接受中評社記者採訪時表示，大陸市場廣闊，可以砥礪企業不斷進行技術突破。技術不屬於哪個國家，並不是美國一家說了算，我們只要掌握了技術，就有不同的路線可以走。



據介紹，昆山新萊潔淨應用材料股份有限公司是亞洲首家通過ASME BPE管道管件雙認證的醫藥應用材料、大陸首家半導體應用材料的製造企業，是大陸唯一覆蓋電子潔淨、生物醫藥、食品三大應用領域的高潔淨應用材料研發與製造商。



范志旻向記者介紹了先進半導體工藝。他表示，昆山新萊目前已經獨創了一款原子層沉積（ALD）閥門——集成電路前道生產工藝中最關鍵的設備之一。



“這是一個毫秒級的開關，你眼睛眨一下，它就已經來回20次了，”范志旻指著展示台上的ALD閥門說道，它的速度還有提升空間，這與材料有關，因此，需要整個產業鏈進行全面提升。



范志旻坦言，目前ALD閥門原材料的國產化水平還有待提高，這需要政府牽頭進行。他還說，“我們要建立完整的知識體系，同時，上中下游產業鏈一定留在國內好好地生根發展，這樣我們的半導體產業才能持續。”

