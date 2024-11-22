宋濤會見台商：積極助台胞融入中國式現代化

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月21日下午在江蘇省南通市會見了參加2024兩岸機械工業交流會的台灣機械工業同業公會理事長莊大立一行（中評社 海涵攝） 中評社南通11月22日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月21日下午在江蘇省南通市會見了參加2024兩岸機械工業交流會的台灣機械工業同業公會理事長莊大立一行。



宋濤表示，中共二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出一系列重大改革舉措，包括加快推進新型工業化，培育壯大先進製造業集群，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展等。我們將貫徹落實習近平總書記重要指示精神，積極幫助台胞台企融入中國式現代化進程，分享新一輪改革開放的蓬勃機遇。希望廣大台商台胞以民族大義為重，共同壯大中華民族經濟，為推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一，作出積極貢獻。



莊大立表示，兩岸機械工業的技術交流已有很長時間，雙方互相學習，收穫良多。當前大陸人才、技術發展十分迅速，相信未來在相關領域會有更多溝通交流。



據悉，2024兩岸機械工業交流會當天下午在南通舉行，交流會以“智能機械賦能新質生產力”為主題，100多位兩岸企業家代表和專家學者圍繞AI應用、綠色節能等議題深入交流，探討兩岸機械產業創新型合作模式與高質量發展路徑。

