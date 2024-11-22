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香港智庫訪閩台歷史文化研究院 論情感契合
http://www.CRNTT.com
2024-11-22 00:19:03
閩台歷史文化研究院院長陳秋平、常務副院長林堅強歡迎訪問團團長、中評智庫基金會董事長郭偉峰一行。（中評社 束沐攝）
中評社廈門11月22日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月19日下午拜訪地處福州“三坊七巷”的閩台歷史文化研究院，與閩台歷史文化專家學者交流座談。
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