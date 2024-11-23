訪五通碼頭　香港專家體驗小三通復甦活力

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月21日赴廈門五通碼頭參訪（中評社 束沐攝） 中評社廈門11月23日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月21日赴廈門五通碼頭參訪，在碼頭熙熙攘攘穿梭廈金的兩岸旅客中，親身體驗“小三通”復甦活力。



廈門五通海空聯運碼頭位於廈門島東北角五緣灣五通港區，距離金門水頭碼頭8海里，乘高速船到金門只需15分鐘，是往來廈門、金門優良的通道。五通客運碼頭於2001年試運營，2008年8月31日正式通航，2019年6月五通碼頭三期候船樓啟用，總建築面積約10.36萬平方米，是目前大陸最大的對台客運碼頭，智能化和旅客便利化程度大幅提升。



碼頭負責人向訪問團詳細介紹了碼頭分區功能與設施，以及疫後兩年來廈金人員往來、觀光旅遊恢復情況，他表示，隨著福建居民恢復赴金旅遊，廈金航線客流量將進一步恢復。根據碼頭提供的數據顯示，今年1至8月間，廈金出入境旅客量達到近80萬人次，較疫情前2019年的高峰值恢復近七成。



五通碼頭大廳內，旅行社和票務櫃檯有不少民眾排隊咨詢。旅客到達處，設有電子支付指引、台胞服務咨詢點、海空聯運櫃檯、移動電話卡網點等多種便利服務設施。值得一提的是，設在碼頭的銀行網點尚未開門，就有不少旅客排隊等候，反映出台胞在大陸開戶、辦理大陸金融業務的踴躍程度。

