登大橋工地　香港專家看廈金同城最後一里路

香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月21日赴廈金大橋（廈門段）建設施工現場考察（中評社 束沐攝） 中評社廈門11月22日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會福建訪問團11月21日赴廈金大橋（廈門段）建設現場考察。眺望近在咫尺的大小金門島和聯結兩島的金廈大橋，訪問團專家們期待，早日啟動廈金大橋金門段修建，打通廈金同城化深度融合的“最後一里路”。



訪問團在鋼棧橋上聽取了工程詳細介紹。據介紹，項目起點在會展中心，沿環島路向北到觀音山，再向東出海，直至大嶝機場，主線全長17.34公里。主要構築物包括觀音山沙灘橋和劉五店懸索橋，後者需滿足通航20萬噸級貨輪的要求。項目設有主線收費站和大嶝互通，連接未來的廈門新機場，目前預留了通往金門的方案。海上段全長14.2公里，設計為雙向8車道，時速100公里；岸上段為雙向6車道，時速80公里。項目總投資372.7億元。



訪問團專家們詳細詢問了工程技術難度。據介紹，目前中國大陸的先進橋樑技術已經獲得國外廣泛應用，和港珠澳大橋比，廈金大橋在技術上簡單許多，與金門通橋已經不存在任何技術障礙。不過，建設中的支線隧道全長2.6公里，是福建省最大的盾構隧道，由於支線下穿打浦路和環島幹道，採用叠層隧道設計，並下穿鐵路軌道二號線，這是項目的重點和難點。此外，由於項目經過白海豚、文昌魚兩個海洋保護帶，施工時注意環境影響，體現了對生態的保護。

