台企看好大陸發展前景　重視市場和完整產業鏈

廣運機電（蘇州）有限公司參加了台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會（中評社圖片） 中評社南通11月22日電（記者 海涵）廣運機電（蘇州）有限公司董事長室特助祝明11月21日在台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會上接受中評社記者採訪時表示，台資企業長期看好大陸經濟發展前景，這一信念十分堅定。大陸龐大的市場需求以及製造業產業鏈的完整度和集群效應是任何其它地方無法比擬的。



祝明說，作為台資企業代表，廣運機電參加台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會收穫頗豐。第一，同上下游企業及相關合作夥伴進行了面對面交流，建立了一些新的合作關係、拓展了一些新的市場渠道；第二，在對接會上，也瞭解了其他企業的最新技術和發展動態，有助於把握行業趨勢，為自身企業的戰略規劃和產品研發提供參考；第三，在對接會上，也同其他台資企業交流了管理經驗和企業文化，相互學習借鑒，有助於促進企業自身的管理提升和創新發展；第四，在對接會上，廣運機電也展示了自身的品牌、產品核技術，提高了在行業內和大陸市場的知名度和影響力。



“這場對接會有助於推動產業融合，也是在協助台資企業轉型升級。”祝明說，通過對接會，台商也感受到了大陸對於台資企業的重視和支持，這必將增強台企在大陸長期投資發展的信心。

