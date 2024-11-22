快評：美軍將領轉口風　台人不信美協防

中評社快評／美軍印太司令帕帕羅19日在布魯金斯學會舉辦的印太安全形勢對話會上轉了口風。當被問到如何以無人武器製造台海“地獄景象”時，帕帕羅談了無人武器的局限，對靠無人武器作戰的所謂“烏克蘭經驗”不以為然。帕帕羅為何轉口風？背後因由可能需再過一段時間才看得清楚。



今年6月，帕帕羅在新加坡香格里拉對話會期間向《華盛頓郵報》透露，美軍正在製定“地獄景象”（Hellscape）的作戰計劃，擬以大量無人武器，在台海製造難以對付的可怕景象，以期阻止大陸對台進攻。這個消息傳出後，引發議論紛紛。



帕帕羅轉口風，不只是針對台海議題。據中評社記者發自華府消息，19日在布魯金斯學會舉辦的印太安全形勢對話會上，帕帕羅還淡化中美在南海發生意外的風險，稱其團隊訓練有素，不會拿昂貴戰艦來做“玩雞”遊戲；美方已經從當年的“海南撞機”事件中吸取教訓。



過去多年，美軍將領與政客熱衷炒作“台海有事”，渲染“中國威脅”，推演美軍介入，叫囂有信心擊敗中國大陸。帕帕羅突轉口風，讓人有些意外。是什麼令帕帕羅口風轉變？是華府政黨輪替、特朗普重返白宮後將調整對台海政策？也可能是中國大陸軍力急升令美軍知難而退。



帕帕羅轉變口風的同一天，台灣民意基金會發布民調報告，詢問台灣民眾如果大陸攻台，特朗普是否會派兵協防台灣？57.2%台灣人不表樂觀，不相信者比相信者多27.3個百分點。台灣民意基金會指出，與最近一次調查相比，相信美國會派兵協防台灣的人大幅減少，不相信的人大幅增加，這無疑是一個巨大的轉變。



美軍將領轉口風與台人不信美協防，對“台獨”勢力而言是重大打擊，這意味著賴當局想繼續搞“倚美謀獨、以武拒統”那一套，將更難了。