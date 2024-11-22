傳俄軍向烏克蘭發射洲際導彈

烏克蘭稱俄軍21日使用多款導彈襲擊第聶伯市，當地建築受損。圖源：法新社 中評社北京11月22日電／據大公報報導，美國批准烏軍使用美制遠程導彈襲擊俄本土後，俄烏衝突烈度進一步上升。21日，烏克蘭空軍稱，俄軍使用包括洲際彈道導彈在內的多款導彈襲擊第聶伯市，這是本次衝突期間俄方首次動用洲際彈道導彈。消息人士稱，這枚洲際彈道導彈未攜帶核彈頭。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，他對此無可奉告。俄國防部表示，俄防空系統摧毀了兩枚英國提供給烏克蘭的“風暴陰影”導彈。



烏克蘭空軍21日在社交媒體發文稱，當天早上，俄軍使用多款導彈對第聶伯市的關鍵基礎設施和企業發動襲擊。烏空軍稱，俄軍從阿斯特拉罕州發射了一枚洲際彈道導彈，但未透露具體導彈型號。俄軍還從坦波夫州發射一枚Kh－47M2“匕首”高超音速導彈，從伏爾加格勒州發射7枚Kh－101巡航導彈。烏防空導彈部隊攔截了其中6枚Kh－101巡航導彈。烏官員稱，俄軍襲擊造成多棟建築受損，至少2人受傷。



烏方稱，這是俄烏衝突爆發以來俄軍首次使用洲際彈道導彈。一名西方官員給出不同說法，聲稱俄方發射的只是彈道導彈，並非洲際彈道導彈。佩斯科夫說，他對此無可奉告。烏媒援引匿名消息人士稱，俄軍使用的是RS－26“邊界”洲際彈道導彈。該款導彈重36噸，可攜帶800公斤的核彈頭，最大射程超過6000公裡，飛行速度可達5馬赫，美國提供給烏克蘭的“愛國者”防空系統也難以對其進行有效攔截。據報導，俄方最早於2012年成功試射該款導彈，但此前尚未在實戰中使用過。