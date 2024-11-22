香港多團體：顛覆案判決公正　護港法治秩序

戴耀廷等團夥大搞非法“初選”計劃，最終45人全部獲罪，市民拍手叫好。圖源：大公報 中評社北京11月22日電／據大公報報導，多個團體及社會各界表示，法庭判刑顯示危害國家安全罪行的嚴重性，必須予以嚴懲，為系列國安案件審理樹立標杆，更向社會傳達清晰明確信號，法庭對危害國家安全的罪行絕不姑息。



香港再出發大聯盟表示，判決結果彰顯香港法庭依法獨立辦案，裁決專業公正合理；香港警方提供大量詳實證據，為法庭審判提供有力事實支撐。香港國安法實施四年以來，香港社會從以往的動蕩回歸到經濟民生建設中，經濟展現出更大的活力，正處於走向“由治及興”的新階段。部分美西方政客和反華組織惡意抹黑判決，攻擊本港的人權民主自由，更加提醒本港仍須加強維護國安教育引導，堅決依法打擊危害國家安全的行為。



港區省級政協委員聯誼會指出，該案是香港國安法下香港首宗顛覆國家政權案件，香港特區執法、檢控，司法機關秉持專業精神，捍衛法治權威和尊嚴，履行維護國家安全和特區憲制秩序的法定職責，體現司法正義，彰顯香港國安法定海神針的作用。正式判刑後，少數國家政府、政客及反華媒體罔顧法治精神，抱持虛偽“雙標”，大肆抹黑判決結果，聯誼會對干擾香港執法、司法機關依法辦案和破壞特區法治的言行予以強烈譴責。



亂港分子須為罪行付出代價



香港友好協進會表示，反中亂港分子長期勾連外部勢力，表面上打著“民主自由”的旗號，實則進行有組織、有預謀的奪權行動，企圖禍亂香港、分裂國家、顛覆政權，嚴重違反香港國安法，嚴重衝擊“一國兩制”底線，嚴重損害國家主權、安全和發展利益，嚴重損害香港的根本利益和市民福祉，他們必須為自己的行為付出代價。