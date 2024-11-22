租務需求勁　明年香港租金料升10%

今年首九個月，估計本港租務成交比買賣多近七成。（大公報） 中評社香港11月22日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，外來人才租務需求強勁。今年首九個月，估計本港租務成交比買賣多近七成。單計中原地產促成的租務個案，有三成租客屬內地客，平均每月交租2.3萬元。



隨著內地生來港升學，加上高端人才及優秀人才來港等因素，帶動本港租金出現“七連升”，累升逾6%。差估署9月租金指數報196點，直逼2019年8月歷史高位200.1點，可見特區政府吸引專才來港的措施非常成功。



根據中原地產研究報告顯示，今年首3季一、二手市場錄得33915宗買賣登記，當中內地客入市買家占8133宗或24%。



人才湧現下，投資者買樓收租選擇多。今年首三季經中原租出的1.7萬多個單位，有5300多個單位的租客為內地客，比例逾三成，每月租金由4500至逾30萬元不等，當中月租2萬元內占近六成，平均每月交租2.3萬元，涉及總租金逾1.24億元；第3季數字更為驚人，這類租客有3100多宗，按季升近兩倍，占了全年成交近六成。



月租10萬錄102宗



港島西半山成外來人才租樓的集中地，今年首三季錄208宗內地租客成交，屬全港之冠；其次是大角咀及大埔半山，各錄181及175宗；之後是灣仔及大圍，分別錄174及166宗。



立法會最新數據顯示，特區政府推出的7項人才輸入計劃於2023年共批出13.5049萬人，按年增加逾兩倍，當中77.2%來自內地。當中新設的高才通計劃，成為2023年輸入人才最多的途徑，占獲批總數36.8%，涉及49737人，帶動豪宅租務成交。今年首三季，月租10萬元以上的大租個案有102宗，內地租客占42宗，最貴一宗成交涉及西貢清水灣一幢洋房，月租32.5萬元。



搶人才政策持續，本月起更推出3項優化措施，相信本港租金仍然強勢，明年租金升幅或有一成。施政報告推出多項利好樓市政策和減息效應，將促使更多租客，尤其外來人才會陸續轉租為買。