美沽金恐惹禍　加速美元沉淪

市場盛傳特朗普再度入主白宮之後，可能減持目前總值5800億美元的黃金儲備。（大公報） 中評社香港11月22日電／國際黃金價格近期回落至逾月的低位，據報有美國參議員計劃提出減持黃金丶納入比特幣作儲備的法案。若然法案落實通過的話，恐怕如同引爆金融核彈，加速美元沉淪，甚至動搖美國金融霸權的地位。



大公報報導，環球政經不確定性有增無減，特朗普回朝可能挑起更多國際貿易摩擦，升級貿易戰，令世界經濟前景不明朗，但近期國際金價卻從接近2800美元的歷史高位回落，一度跌約8%至2600美元以下，見逾一個月低位。



美元含金量降 暴跌危機急增



其實，今次金價急速回調，非關環球政經形勢轉趨明朗化，除了是黃金大升浪之中出現技術性調整之外，市場盛傳特朗普再度入主白宮之後，可能減持目前逾8000多噸丶總值5800億美元的黃金儲備，套現所得作買入比特幣，因而觸發短線資金從金市大舉獲利回吐。



其實，近年金價基本上與比特幣同步上升，以對衝美元丶美債風險，但近月黃金及比特幣走勢卻出現背馳，金價持續受壓，而比特幣昨日曾上破9.6萬美元，創出新高位，有關美國減持黃金丶換入比特幣作外匯儲備的傳聞甚囂塵上。事實上，美國共和黨成功取得參眾兩院控制權，有利作風出位的特朗普推行政策，令人關注美國經濟丶金融丶貨幣政策制度會否出現天翻地覆的變革，包括全面推進虛擬資產市場發展，甚至會確認虛擬貨幣的法定地位，可作為交易的貨幣。例如特斯拉電動車，曾經一度接受以比特幣作支付。



值得留意的是，美國減持黃金並不是紙上談兵，共和黨參議院議員Cynthia Lummis表明在國會就職時提出減持黃金儲備的法案，而且有初步構想，將買入100萬枚比特幣，占流通比特幣約5%，涉及金額900億美元，占目前美國黃金儲備總值15%，此舉可能擾亂美國以至環球金融。



比特幣作儲備 擾亂環球金融



其實，美國買入波動性大丶認受性低的比特幣作儲備，相信背後盤算是比特幣可逐步成為主流投資資產，價格將不斷攀升，主觀願望對美元匯價有利，還可推動幣圈世界發行更多美元穩定幣，這些美元穩定幣會持有一定數額美元資產，從而增加美債巿場需求，必要時更可以比特幣作償還美國政府債務。不過，美國減持黃金丶買入比特幣，實際上參與一場豪賭，一旦美元含金量下降，將嚴重打擊市場對美元丶美債信心，有如引爆金融核彈，掀起美元資產價格大跌，特別是美債，隨時引發全球恐慌性拋售，美國最終得不償失，動搖其金融霸主地位。



因此，特朗普2.0時代將至，政經可測性低，可能代表著一個美國金融動蕩時代的開端，加上俄烏衝突有升級跡象，客觀環境有利國際金價繼續向上，高盛維持明年底金價將挑戰3000美元的預測。在避險功能沒有變丶全球央行加倉沒有變丶資金流入大勢沒有變之下，金價將可繼續保持牛市形態，短期回落只屬健康的調整，提供低吸的良機。今年以來，金價累積上升接近三成，將繼續跑贏股匯債市場。