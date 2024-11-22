海南艦長沙艦訪港 市民：為祖國自豪 圖源：大公報 中評社北京11月22日電／據大公報報導，海軍海南艦和長沙艦組成的艦艇編隊昨日上午抵達香港，分別停泊在招商局碼頭和昂船洲海軍基地，開始為期五天的訪問活動，預計將有逾萬人次登艦參觀。大批市民與旅客昨日到西環海旁，在岸上近距離觀看有“小航母”之稱的海南艦，有市民說感到震撼與興奮，為我國擁有強大戰力的現代化軍艦感到自豪和驕傲。



行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄昨日出席在昂船洲軍港碼頭舉行的歡迎儀式。李家超表示，海軍艦艇編隊在國慶75周年之際訪問香港，別具意義，不但體現國家對香港特區的關愛和支持，更讓香港市民親身體驗和瞭解國家在國防和軍隊現代化建設取得的重大成就。



經中央軍委批准，根據年度工作計劃，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊於昨日上午抵達香港。昨日早上7時許，海軍艦艇編隊經南丫島和鴨脷洲之間的東博寮海峽進入維港，香港特區消防船為編隊行“水門禮”。9時30分，海南艦在香港招商局碼頭順利靠泊，長沙艦停靠昂船洲軍港碼頭。駐香港部隊軍樂隊和官兵代表約600人組成歡迎隊伍迎接，奏《歡迎進行曲》。



瞭解軍隊現代化建設成就



在位於西環的招商局碼頭附近，市民可近岸觀看海南艦，昨日一早海南艦靠泊後，艦上官兵在甲板上整齊列隊，揮手致意，岸上有不少市民冒雨駐足觀看，拍照打卡，大家紛紛將相片發放到社交媒體。參觀人潮持續增加，下午4時左右，岸邊有近百名市民及旅客，帶齊相機與自拍杆等，與軍艦打卡留念，不少家長帶著小朋友到來，希望讓孩子瞭解國家軍艦。



在昂船洲軍營舉行的海軍艦艇編隊訪港歡迎儀式，香港特區行政長官李家超出席並致辭，解放軍南部戰區副司令員魏文徽，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄，駐港國家安全公署署長董經緯，外交部駐港公署特派員崔建春，解放軍駐港部隊司令員彭京堂、政治委員賴如鑫等出席活動。



李家超致辭時表示，當前國際形勢複雜多變，中國海軍肩負著捍衛國家主權和領土安全的重任，為國家的海上安全提供了強而有力的保障。海軍不但對國家的貿易和航運發展作出重大貢獻，也向全世界彰顯了國家對協助維持世界和地區安全和平的能力和決心。