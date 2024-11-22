中評社北京11月22日電／網評：以更強執行力推進香港創科發展



來源：大公報 作者：陳成爐（江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長）



河套深港科技創新合作區實質性協同建設來到重要節點。日前，特區政府公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，為香港園區建設清晰指明了具體方向和發展目標，對北部都會區建設和粵港澳大灣區融合發展注入了更多動力與信心。更重要的是，這展現了特區政府在新的時代要求下更加積極主動的姿態，值得點贊。



河套合作區在深圳河兩側以“一河兩岸”“一區兩園”的理念構建，對香港而言，其不僅有利於豐富“一國兩制”實踐內涵、支持香港融入國家發展大局，推動大灣區高質量發展、打造世界級創新平台和增長極，也有利於香港將自身科技創新、金融開放等優勢與珠三角地區完備產業鏈深度銜接，推動香港建設國際創科中心和北都區發展。在由治及興的新階段中，河套香港園區的每一步進展都牽動著多方目光。



《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》去年發布以來，社會各界翹首以盼香港園區的規劃部署。時隔一年多，香港以四大重點方向具體勾畫了園區的發展路徑─打造世界級產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、營造全球創科資源匯聚點、開辟制度與政策創新試驗田，這有效對接了河套合作區作為深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區以及粵港澳大灣區中試轉化集聚區的三大定位，明確了香港園區的發展願景與使命。



綱領明確，下一步需要的就是行動。當前香港內外環境發生深刻變化，發展經濟既要鞏固提升傳統優勢，也要探索開拓發展新賽道。其中，大力推動創科發展、加大創科資源投入、壯大創科產業規模是產業升級的必走之路。作為打造世界級科技創新樞紐和培育發展新質生產力的重要策源地，香港園區建設在未來發展中占據重要戰略地位。