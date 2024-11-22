港企網絡保安待改善　近七成受訪者憂AI風險

中評社香港11月22日電／香港個人資料私隱專員公署及香港生產力促進局昨日共同公布“香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險”調查報告結果，“香港企業網絡保安準備指數”較去年上升5.8點，達到52.8點，接近2022年水平，但仍維持於“具基本措施”級別，顯示企業仍然有很大的進步空間。



98%企業今年曾遇“釣魚”攻擊



大公報報導，調查在2024年9月至10月透過電話訪問442間企業。調查顯示，69%的受訪企業在過去12個月內曾遇到至少一類網絡安全攻擊，較去年稍微下跌4個百分點，但仍高於2022年的水平。



釣魚攻擊仍是最常見的攻擊類型，98%的企業曾在今年遇過這類攻擊。除網絡釣魚電子郵件（79%）及假冒其他機構的網絡廣告（42%）等常見的釣魚攻擊外，調查亦發現網絡釣魚簡訊（38%）較去年更為普遍。



另外，調查發現，衹有三分之一（35%）的受訪企業有為員工進行網絡安全意識培訓，以及衹有四分之一（24%）有進行演習以加強員工的網絡安全意識，顯示企業需於這兩方面加強。



生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，“本年指數雖然錄得回升，但仍只屬基本水平。指數改善主要是由於較多企業於今年有進行網絡安全風險評估，以及有邀請第三方機構評核IT系統。”



今年專題調查探討受訪企業在使用AI方面的情況及所採取的安全風險措施。調查結果發現，近七成企業（69%）認為在營運中使用AI會帶來顯著的私隱風險。整體來說，約五分之一的企業（21%）現時有於營運中使用AI，而大型企業的使用率則較高，超過四成（43%）。



個人資料私隱專員鐘麗玲表示，“隨著AI應用日漸普及，AI的私隱風險及數據安全不容忽視，企業不論規模大小，均有責任於善用AI之餘，採用數據安全防護措施保障個人資料私隱。”她鼓勵企業參考公署出版的《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，以確保企業採購、實施及使用AI時，遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定，加強保障數據安全。