港10月通脹率升1.4%　創5個月低位

中評社香港11月22日電／香港商報網報導，政府統計處21日公布，本港10月綜合消費物價指數按年升1.4%，升幅是5個月以來最小，較9月的2.2%回落0.8個百分點，主要由於去年第三季（即7至9月）寬減差餉及寬免公屋額外租金帶來的低基數效應不再存在。剔除所有政府一次性紓困措施，10月基本通脹率按年升1.2%，較9月的0.9%高0.3個百分點，主要由於公屋加租。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，而截至9月止的三個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，煙酒價格按年升21.8%，電力、燃氣及水上升8.5%，雜項服務上升1.9%、外出用膳及外賣上升1.7%、雜項物品上升1.6%、交通上升1.6%，以及住屋上升1.0%。但衣履及耐用物品分別跌1.4%和0.7%，基本食品下跌0.5%。



今年首10個月，綜合消費物價指數按年升1.8%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.2%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、0.9%、1.1%及1.2%。

