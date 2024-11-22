特朗普政府擬設“加密貨幣總管”

圖：特朗普（右）19日與馬斯克在得州SpaceX火箭試射現場交談。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月22日電／﻿據大公報報導，特朗普於11月5日勝選以來，加密貨幣成為投資者追捧對象，比特幣價格不斷上升。截至11月21日，比特幣一度升穿9.8萬美元（約76萬港元），過去兩周的升幅超30%，逼近10萬美元大關。美媒20日援引消息人士稱，特朗普團隊正在討論是否在白宮增設一個專門負責虛擬貨幣政策的新職位，目前正在審查相關候選人。一旦落實，這將是白宮有史以來第一個專門針對加密貨幣的職位，凸顯加密貨幣行業對新政府的影響力。



彭博社引述熟悉特朗普過渡工作的知情人士透露，特朗普團隊正考慮在白宮設立一個專門負責加密貨幣政策的職位，並且正在審查擔任相關職務的候選人。暫時仍不清楚這是否是一個白宮高級幕僚級別的職位，即“加密貨幣沙皇”（統領聯邦政府內的政策規章），但加密貨幣行業人員正努力爭取這個可直接接觸特朗普的機會。



自從11月5日特朗普贏得美國大選後，比特幣一直開啟猛漲模式，先後在11月10日和11月13日，分別突破8萬美元和9萬美元大關。上述消息傳出後，11月21日，比特幣再迎來高位，價格一度突破9.8萬美元，逼近10萬美元大關，過去兩周升幅超過30%。



讓比特幣成為美戰略儲備



在競選期間，特朗普多次表達對加密貨幣行業的青睞。他在今年夏天多次會見了比特幣挖礦公司和加密貨幣交易所的高管，並在7月份的比特幣會議上發表演說。特朗普承諾上台後將立即罷免美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒，放鬆對加密貨幣公司上市、加密貨幣交易所、加密貨幣金融和挖礦的監管。他還承諾全數保留美國當局持有的比特幣，並讓美國成為首個將比特幣列為戰略儲備資產的國家，計劃以政策形式支持加密貨幣，使美國在全球比特幣和區塊鏈技術上占據領先地位，使美國成為“挖礦強國”。



特朗普還允諾同時縮減監管規模，並成立一個新的加密貨幣總統顧問委員會。據悉，加密貨幣擁護者目前正在爭奪該組織的席位，近日已有不少人前往海湖莊園“面試”，包括加密貨幣交易平台幣安的前高管布魯克斯，他也被認為是SEC主席的潛在候選人。此外，美國加密貨幣交易所Coinbase行政總裁阿姆斯特朗本周也與特朗普見面。

