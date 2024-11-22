美司法部要求強制拆分谷歌

圖：谷歌去年參加在拉斯維加斯舉行的消費電子展。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月22日電／據大公報綜合美聯社、CNN報導：美國司法部20日遞交文件，正式提議聯邦法官下令拆分谷歌（Google）業務，要求谷歌強制出售其Chrome瀏覽器，並於5年內不得重新進入瀏覽器市場。這預示著美國政府與谷歌之間的法律戰升級，將對後者的核心業務產生深遠影響。



谷歌的Chrome瀏覽器，目前控制著全球瀏覽器市場約三分之二的份額，而瀏覽器廣告業務占谷歌母公司Alphabet收入的57%。美國司法部2020年對谷歌發起反壟斷調查，在2023年9月對其正式起訴。今年8月，聯邦地區法官梅塔裁定，谷歌採取非法手段獲得互聯網搜索和廣告市場的壟斷地位。



預計梅塔將在明年4月召開聽證會，確定對谷歌的處罰措施，並在2025年8月底前作出最終裁決。如果法官同意司法部的建議，將是1982年以來最大規模的科技巨頭拆分行動，也對谷歌當前的商業模式造成“毀滅性打擊”。



美國候任總統特朗普將於明年1月上台，屆時案件的前景未明。美國當局對谷歌搜尋引擎的反壟斷調查，是特朗普首個任期內發起，而國會內的共和黨人普遍支持對矽穀採取反壟斷行動。獲特朗普提名出任美國司法部長的眾議員蓋茨，更是國會內支持對科企進行反壟斷行動的代表。特朗普本人也對科企壟斷表示不滿，但又擔心拆分會“摧毀”谷歌。有專家表示，谷歌此案讓人想起20年前的微軟，當時微軟幾乎要面臨分拆，但小布什上台後，公司與司法部達成和解，避免“拆骨”命運。