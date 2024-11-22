富權：台當局“逆風而行”要在烏克蘭設處？

中評社香港11月22日電／澳門新華澳報22日發表富權文章：台當局“逆風而行”要在烏克蘭設處？以下為文章內容。



就在俄羅斯針對美國總統拜登批准向烏克蘭提供遠程武器陸軍戰術導彈系統（ATACMS）、反步兵地雷等，而揚言要以大規模導彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，導致美國、意大利、西班牙等國紛紛宣布關閉位於基輔的駐烏克蘭使館之際，正在德國訪問的台灣當局“外交部”政務次長吳志中卻在接受路透社訪問時表示，軍援烏克蘭“過於敏感”，台灣不會涉入，但期盼未來能在烏克蘭設立代表處，看來頗有“逆風而行”的意氣。雖然說，吳志中所指的設處時機可能是在烏克蘭戰爭結束之後，但畢竟也讓人感到，這是台灣民進黨當局在借此表態支持烏克蘭的同時，也是要“趁火打劫”，籍機推動“全方位外交”。



其實，俄烏戰爭爆發之後，台灣當局就一直有意籍機介入。但又擔心會得不償失，造成難以預料的嚴重後果。這就連吳志中本人在這次接受路透社訪問時也坦承，“由於中國與俄羅斯合作，而俄羅斯持續對烏克蘭作戰，烏克蘭即便得到台灣當局的支持，也會同時感受到來自中國的敵意，因此烏克蘭對於烏台關係非常謹慎。”“烏克蘭內部擔心激怒中國恐導致中俄更緊密的合作、進而加大對烏克蘭的軍事施壓。”“軍事援助仍然太過敏感，所以我不認為我們會致力與烏克蘭在安全裝備方面合作。”



不過，台灣當局還是做了一些試探性的小動作。除了是對烏克蘭進行人道援助，向烏克蘭贈送藥品與醫療器材等物質，及“外交部”透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，接受台灣居民的捐款，共收到新台幣九億四千多萬元，由時任“外交部長”的吳釗燮與烏克蘭基輔市長克里契科進行視訊通話，將捐款轉贈予基輔市政府及當地六所醫療機構之外，也曾計劃將除役的鷹式導彈援助烏克蘭。



吳志中透露台灣當局計劃在烏克蘭設立代表處，當然是要執行民進黨當局“全面外交”的計劃。實際上，台灣當局在整個歐洲，除了是在梵蒂岡設立“大使館”之外，幾乎在所有國家都設立了代表處，許多無論是面積及人口規模都比烏克蘭小得多的國家，都有代表處，唯獨是在烏克蘭沒有設處，當然烏克蘭也沒有在台灣設立代表處。因而雙方雖可直接貿易，但台灣地區的商旅人士前往烏克蘭拓展市場手續繁復不便，致使無法有效促進經貿關係，貿易交流互動仍停留在起步階段，且有許多貿易項目仍須經由第三地進行，亦使貿易量偏低。因此，台灣當局是要設法消除這個“空白點”。

