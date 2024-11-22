德媒曝北溪爆炸案細節　與CIA有關

圖：“北溪”管道2022年9月底發生爆炸，洩漏的氣體在海面上形成大量氣泡。\資料圖片（圖源：大公報） 中評社北京11月22日電／據大公報綜合《明鏡周刊》、《今日俄羅斯》報導：德媒20日披露兩年前俄羅斯向歐洲輸送天然氣的“北溪”管道爆炸案更多細節，指出此案與美國中央情報局（CIA）有密切關聯。



西方媒體此前聲稱，破壞“北溪”管道的是一個烏克蘭團體。德國《明鏡周刊》20日稱，這個團體與CIA有長期聯繫，部分成員還接受了美國特工多年培訓，其中包括曾被《華盛頓郵報》指認為“主謀”的切爾文斯基。報導指出，切爾文斯基是由美國情報機構“精心挑選”的烏克蘭安全官員之一，他長期在烏克蘭各情報機構任職。切爾文斯基既沒有證實也沒有否認自己參與了“北溪”爆炸案，目前正因與此案無關的濫用職權指控在烏克蘭接受調查。



據悉，這個烏克蘭團體早在2019年就把目光投向“北溪”管道。2022年6月，一名瑞典特工曾向多個西方情報機構通報稱，有人正在策劃一場破壞行動。德國聯邦情報局也收到了來自外國同行的警告信息。知情人士稱，這些信息非常具體，提到至少6名持偽造證件的烏克蘭突擊隊員計劃租船出海，潛入波羅的海炸毀管道，還提到該行動已得到時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內批准。但德國並未及時作出反應。2022年9月底，“北溪”管道發生爆炸，出現至少4處洩漏。