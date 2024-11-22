旅居華僑華人推動中巴兩國友誼日益深厚

當地時間6月17日，巴西聖保羅市議會大廳，巴西聖保羅州首府聖保羅市與中國溫州市代表簽署兩地正式建立友好交流關係的協議。受訪者供圖（圖源：人民日報海外版） 中評社北京11月22日電／據人民日報海外版報導，中國與巴西，雖遠隔重洋，卻是“跨越山海的好朋友”。國之交在於民相親。在兩國攜手同行的路途中，旅居巴西的華僑華人發揮著獨特作用。一次次交流活動、一次次城市互動、一代代接力傳承，推動著兩國友誼日益深厚、不斷升華。



一代人有一代人的使命



“我相信，一代人有一代人的使命。我爸是僑一代，他移民巴西，打好基礎；我算是1.5代，在國內接受過教育，在巴西生活工作；我的孩子生在巴西、長在巴西，今年15周歲，再過3年就可以參與選舉。”巴西溫州同鄉聯誼會會長朱軒初是80後，他1995年到了巴西，“我的目標是努力推動華僑華人群體融入主流社會。”



今年6月，巴西聖保羅州首府聖保羅市與中國僑鄉溫州市的代表在聖保羅簽署協議，兩地正式建立友好交流關係。保羅市議員西德尼·克魯茲表示，願以此為契機，增進巴中兩國人民的瞭解和友誼，鞏固並發展兩地在經濟、貿易、文化、教育、旅遊等方面開展多種形式的交流與合作。



朱軒初參加了此次簽署儀式。“溫州和聖保羅市是我的第一和第二故鄉。去年，接任巴西溫州同鄉聯誼會會長後，我就特別想為兩個城市做點什麼。”在巴西讀大學的朱軒初在大學時就曾在議會實習，大學畢業後在巴西政府工作過，也曾擔任巴西勞工黨的亞裔主席。這樣的經歷讓他有意願也有能力和資源為推動溫州和聖保羅市締結姐妹城市盡力。“期待僑團能助力兩地在更寬領域尋求互惠互利、合作共贏，力推文化教育交流取得更多合作，惠及兩國更多青年學子。”朱軒初說。



“讓我們這個群體被看見。”為了這個目標，朱軒初不遺餘力。他積極組織僑團參與選舉活動，讓巴西政界人士看到僑團的能力；他邀請巴西政界人士參與僑界的各種活動，在溝通交流中拉近彼此距離；他組織僑團與巴西當地慈善機構合作，參與各種公益活動，讓巴西民眾看到旅巴華僑華人的愛心善舉。



“我們這代人趕上了好時候。一方面，中國越來越強大，我們在海外的底氣越來越足；另一方面，我們在巴西接受教育、進入社會，有了語言基礎和一定的社會資源。天時地利人和。”朱軒初說，“這幾年，年輕的僑領開始嶄露頭角，大家都摩拳擦掌，躍躍欲試。最近，我就接到了很多電話，咨詢該如何推動友好城市的交流。大家都在朝著共同的目標前進。”

