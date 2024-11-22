中巴合作提質升級　樹“全球南方”合作典範

2024年11月19日，巴西利亞道路旁的歡迎人群。（圖源：新華社） 中評社北京11月22日電／據中國日報報導，中國和巴西作為東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，多年來始終秉持共同發展的理念，視彼此的發展為自身成長的機遇。



中巴兩國友好關係的基石是相互尊重和政治互信。巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的國家，也是首個同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。中巴建交50年來，務實合作成果豐碩，人文交流蓬勃發展，雙邊關係日臻成熟活躍。



今年以來，雙邊貿易保持強勁增長勢頭，前10個月中國對巴西進出口同比增長9.9%，高出中國外貿整體增速4.7個百分點。



中國連續15年成為巴西第一大貿易夥伴和第一大出口目的地，而巴西長期以來也是中國在拉美地區的最大貿易夥伴。數據顯示，2023年中巴雙邊貿易額為1815.3億美元，巴西成為首個對華出口突破1000億美元的拉美國家。



顯然，繼續推動這一良好局面的發展，中國和巴西將實現雙贏。兩國經濟高度互補，利益深度交融，進一步協同發展戰略、打造新的合作增長點前景廣闊。



國際形勢風雲變幻，中巴關係能夠經受住時代的考驗，正是因為兩國雖然相距萬里，卻始終堅持合作共贏的理念。



中巴全面戰略合作不僅符合兩國人民的長遠根本利益，也是“全球南方”國家團結合作、攜手發展的典範。中巴秉持相互尊重、平等相待、合作共贏原則，兩國關係已成為“全球南方”最重要的夥伴關係之一。在貿易保護主義和強權政治抬頭、經濟全球化和國際合作受挫的背景下，中巴為發展中國家開展合作共贏、追求命運與共樹立了典範。