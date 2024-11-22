G20為開辟共同發展美好未來貢獻智慧力量

當地時間11月18日，國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會並在第一和第二階段會議上發表重要講話。（圖源：新華社） 中評社北京11月22日電／據新華社報導，多國人士在接受新華社記者採訪時表示，習近平主席重要講話充分彰顯中國是支持全球南方國家發展的行動派和實幹家，始終積極推動全球治理改革朝著正確方向發展，講話展現出宏闊的全球視野與長遠的歷史眼光，為開辟各國共同發展繁榮的美好未來貢獻了智慧力量。



中國行動支持世界共同發展



在峰會第一階段會議上，習近平主席發表題為《建設一個共同發展的公正世界》的重要講話，同世界分享中國脫貧攻堅的經驗，宣布中國支持全球發展的八項行動。



塞爾維亞國際政治經濟研究所國際關係研究員亞歷山大·米蒂奇注意到，習近平主席宣布的八項行動中，第一項是攜手高質量共建“一帶一路”。“共建‘一帶一路’合作第一個十年成果豐碩，讓近4000萬人擺脫貧困。”米蒂奇說，“在巴爾幹地區，從塞爾維亞的高鐵到希臘的比雷埃夫斯港，我們見證了‘一帶一路’項目有力帶動當地經濟發展。”



“習近平主席的講話聚焦於為世界發展搭建合作交流橋梁，令人印象深刻。”加拿大多倫多大學政治學教授約翰·柯頓在峰會媒體中心告訴記者，“此次峰會以‘抗擊饑餓與貧困’為主題，而中國減貧成就有目共睹，減貧經驗值得世界借鑒。”



同樣身處裡約會場的巴西《復數》雜誌總編輯索尼婭·阿拉裡佩指出，習近平主席宣布中方決定加入巴西發起的“抗擊饑餓與貧困全球聯盟”，這表明中方將繼續與其他國家積極分享扶貧經驗，推動全球減貧進程。在裡約報導峰會的《安哥拉報》記者保羅·蘇亞雷斯·弗朗西斯科說，“抗擊饑餓與貧困全球聯盟”將幫助包括非洲國家在內的許多國家解決饑餓和貧困問題，中方的支持至關重要。



“中國取得的減貧成績令世界矚目。”肯尼亞國際關係問題專家卡文斯·阿德希爾說，“中國對世界減貧貢獻率超過70%，中國的減貧成果激勵許多國家完善自身減貧目標和計劃。中國以農業現代化振興農村等行之有效的政策措施，以及以人民為中心的理念，正被越來越多國家效仿。”

