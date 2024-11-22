郭一鳴：一群對這片土地飽含深情的人

左圖：第二十二屆國際潮團聯誼年會暨第十屆國際潮商大會主會場。右圖：“潮之贊歌”紀念卡。\作者供圖 中評社香港11月22日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，“汕頭是我的家鄉，我和大家一樣，對這片土地飽含深情”，短短三句話，王來春兩度哽咽，淚流滿面，台下近三千名來自全球各地潮籍社團領袖和代表，對這位卓越的潮汕女性報以熱烈的掌聲，是鼓勵，是致敬，也是共鳴。這是本周二（十一月十九日）在汕頭召開的第二十二屆國際潮團聯誼年會暨第十屆國際潮商大會開幕式上感人的一幕。除了王來春，在開幕式上台致辭的還有八十五歲的泰國著名僑領謝國民，以及澳洲僑領周澤榮。還有，已經多屆年會沒有露面的香港首富李嘉誠，罕有拍攝視頻祝賀大會在汕頭舉辦，年逾九旬的李先生一聲“鄉親們”，不改鄉音的普通話，透出濃濃的鄉情，雖然隔著熒幕亦令人感到特別窩心。



文章說，“潮聚.向汕”是本次兩大盛會的口號，“歡迎回家”是大會的主題。“秋陽杲杲，穰穰滿家。悠悠天宇曠，切切故鄉情”。筆者作為香港代表團成員之一，與會三天期間，和來自不同國家和地區的代表見面交流，不僅感受鄉情重若山川，凝聚力無遠弗屆，更對潮汕文化有更深一層的理解。“世人認為，務實、肯幹、頭腦靈活、敢於探索，是潮州人的基因，我作為潮州人，對潮汕地區的歷史、鄉情、素養都感到自豪”，李嘉誠在視頻致辭開宗明義，其實他本人就是對潮州人基因的最佳詮釋，而王來春則是詮釋這一基因的最佳接棒者之一。



王來春是港區全國政協委員，可能很多香港人沒有聽過她的名字，更不知道她是土生土長的汕頭人，但立訊精密這家深圳上市公司，在行內鼎鼎大名。十七歲走出家鄉澄海到深圳打工，從郭台銘企業的一名打工妹，到一九九七年自立門戶，王來春把一家小型加工廠，做到現在年營業額數千億人民幣的高科技企業，成為全球消費電子、通信、汽車、醫療產業頭部品牌客戶的重要解決方案的提供商，更成為郭台銘的競爭者。王來春以逾五百億的身家名列富豪榜，而她卻低調平凡得像一名普通潮汕家庭主婦，她在致辭中“感恩家鄉這方水土，賦予我勤奮拚搏、團結友愛和創業的勇氣”，王來春近年加大對家鄉的投資，用她的話叫做“反哺家鄉”，要把產業鏈大項目落到家鄉。大會主持人用詩人艾青的著名詩句來點評王來春發自肺腑的鄉情：“為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉”。



三江出海，一紙還鄉。大會期間的淚點遠不止在開幕式上。著名數學家丘成桐來到汕頭老市區小公園順昌街，出席以他名字命名的舊居陳列館開館儀式。丘成桐一九四九年在這裡出生，父親丘鎮英是哲學學者，持有日本早稻田大學經濟學碩士學位。開館儀式禮成，丘成桐輕輕推開大門“回家”。他說，在會場聽到一首歌有一句叫“媽，我回來了”，我很感動，“遺憾的是我母親不在了，我父親也不在了，但是看到這個房子還挺感動的。我母親在我長大的時候，總會講當年在汕頭住在哪裡，這個家的情形”。丘成桐的父母在這裡居住了十年，丘成桐出世後幾個月，丘父舉家遷居香港。



文章說，汕頭開埠歷史雖然衹有一百多年，但潮人從汕頭樟林港乘搭紅頭船出海“過番”的歷史，可以上溯到明清，甚至更早。潮人在海外辛苦賺錢，不忘家鄉，不忘親人，一息尚存，僑批不斷。一部汕頭發展史，其實就是一部華僑史。現在成為汕頭名片的小公園騎樓建築群，經過近百年風雨，風采依舊。汕頭的教育也與華僑分不開，位於金砂路的華僑中學，由近代著名教育家、文學家黃勖吾於一九三二年創辦，初名汕頭海濱師範學校，後為汕頭市華僑中學，創校和辦學的經費，主要來自南洋的華僑，最早的校董和顧問名單上，赫然包括當年的國民政府政要，還有泰國著名僑領黃俊卿、蟻光炎、陳弼臣等人。前天（十一月二十日）上午汕頭華僑中學舉辦“僑行天下，根在潮汕”為主題的教育成果展，逾百港澳人士和海外華僑以及著名校友出席活動，當校領導介紹黃勖吾的女兒也應邀出席，全場報以熱烈掌聲。



文章說，筆者參加過多屆國際潮團年會，包括在內地的北京、廣州、武漢，以及海外的新加坡、新西蘭、印尼等，鄉情是永恒的主題，而衹有這次汕頭的年會，讓我感動落淚。王來春說，“潮汕是我們共同的故鄉，是全球潮商的根，無論我們走到哪裡，都是我們心中永遠的牽掛。”