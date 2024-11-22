美候任司法部長蓋茨涉多次買春

圖：蓋茨是“特朗普2.0內閣”中最具爭議的人選之一。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京11月22日電／據大公報綜合美國廣播公司、《紐約時報》報導：美國當選總統特朗普提名的司法部長蓋茨日前被爆出性交易醜聞。最新文件顯示，蓋茨曾支付給兩名女子超過一萬美元（7.8萬港元）的性交易報酬，並和數十人一起參加毒品性派對，包括一名17歲少女。



眾議院道德委員會調查蓋茨涉及的不當性交易，向PayPal旗下支付服務Venmo發出傳票，要求其提供付款紀錄。紀錄顯示，蓋茨自2017年7月至2019年1月下旬，陸續向兩名女子支付27筆款項，總金額超過一萬美元。



《紐約時報》獲得的文件顯示，蓋茨和數十名朋友建立了一個支付網絡，這些人通過Venmo交易，在2017年至2020年期間多次參加含毒品的性派對。文件顯示，從蓋茨朋友處收款的人中有一名女性，據知情人士透露，她參加其中一次派對時年僅17歲。



蓋茨此前已因此事受到來自美國司法部和眾議院道德委員會的調查。司法部的調查於2023年結束，檢察官決定不對蓋茨提起訴訟。眾議院道德委員會20日舉行閉門會議投票後決定，不公布對蓋茨的調查報告，民主黨要求全院表決。



特朗普過渡團隊發言人表示，司法部對蓋茨的調查結果是他沒有犯罪，稱這些都是毫無依據的指控，洩露這些消息是為破壞特朗普第二任期的執政。特朗普19日也對記者表示，他不打算撤回對蓋茨的提名。