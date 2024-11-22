拜登擬免除烏克蘭逾360億債務

中評社北京11月22日電／據大公報轉編彭博社報道：美國國務院18日致信國會，提出免除烏克蘭欠美國的46．5億美元（約362．7億港元）債務。美媒指出，這是拜登政府在卸任前為加強對基輔支持而采取的最新舉措。共和黨對此表示反對。



拜登政府告知美國國會，白宮計劃免除對烏提供的90億美元貸款的一半，這筆貸款是今年4月國會批准的600億美元追加援助計劃的一部分。美國國務院稱，免除這筆債務“有助於烏克蘭取得勝利，這符合美國、歐盟、七國集團（G7）和北約夥伴的國家利益”。肯塔基州共和黨籍參議員蘭德．保羅20日在社交媒體平台X上發文稱，他將推動參議院就此事進行表決，以阻止拜登政府“將烏克蘭的債務轉嫁到美國人民身上”。該州共和黨籍衆議員托馬斯．馬西亦提交決議，要求阻止拜登的計劃。



彭博社指出，此類決議需要在國會兩院均獲批准，考慮到目前民主黨在參議院占微弱優勢，這不太可能實現；即便決議通過，拜登也可以行使否決權。一名美國官員20日稱，拜登有權免除這筆債務。但美國網友對此感到強烈不滿。一名網友表示，烏克蘭應該把欠美國的錢還給北卡羅來納、佐治亞等州飽受飓風摧殘的居民。



美國國防部19日宣布，將向烏克蘭提供價值至少2．75億美元的新一批武器，包括“海馬斯”多管火箭系統、炮彈等。