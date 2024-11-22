國際刑事法院對以總理發逮捕令

圖：加沙地帶居民20日哀悼死於以軍空襲的親人。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月22日電／據大公報轉編半島電視台報導：國際刑事法院（ICC）21日對以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）軍事領導人戴夫發出逮捕令，指控他們犯有“反人類罪和戰爭罪”。以色列政府強烈反對ICC的決定，並指責其“反猶”。哈馬斯則呼籲ICC進一步擴大問責範圍。以方8月初聲稱他們已炸死戴夫。



ICC預審分庭21日對內塔尼亞胡、加蘭特和戴夫發出逮捕令，指控前兩者故意剝奪加沙地帶平民生存所必需的物品，犯下“反人類罪和戰爭罪”；指控戴夫參與實施去年10月7日對以色列的襲擊，以及此後向以色列發射火箭彈。這是ICC首次對美國的主要盟國高級官員發布逮捕令。美國不承認ICC的管轄權，但內塔尼亞胡和加蘭特若前往《羅馬規約》125個締約國之一，就可能被捕。荷蘭外交大臣費爾德坎普21日表示，荷蘭準備在必要時執行對內塔尼亞胡的逮捕令。



美國20日在聯合國安理會再次否決有關要求在巴勒斯坦加沙地帶停火的決議草案。中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方對表決結果非常失望，美國獨家使用否決權，粉碎了加沙民眾活下去的一線生機。傅聰表示，美國的一再否決，使安理會和國際法的權威降到歷史最低點。中方呼籲美國認真對待作為安理會常任理事國的責任。