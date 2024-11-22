中巴關係放眼“世界”著眼“星球”

中評社北京11月22日電／據大公報報導，習近平主席對巴西進行國事訪問，將中巴關係提升為中巴命運共同體。十多年來，中國已與多個國家建立了雙邊命運共同體，如同一個個同心圓，環環相扣，既凸顯了新時代大國外交的張力與韌性，也為全球治理和世界秩序不斷注入確定性和正能量，彰顯大國擔當。



在元首外交的掌舵引領下，這些雙邊命運共同體聚焦不同的歷史和現實維度，錨定關鍵，各具特色。如，中國與南非“構建高水平中南命運共同體”，與塞爾維亞“構建新時代中塞命運共同體”，與越南“構建具有戰略意義的中越命運共同體”。而此次中國與巴西兩國攜手構建“更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體”，其意涵之豐富、影響之廣泛，堪稱前所未有的。



這是中國首次與世界經濟TOP10國家結成雙邊命運共同體。按2023年數據，巴西經濟排名世界第九位。巴西是距離中國最遠的國家之一，社會制度、發展道路、文化文明都有不小差異，但兩國卻價值理念相近，共同利益廣泛，友誼深厚牢固，真正做到了“天涯若比鄰”。1993年，巴西成為首個同中國建立戰略夥伴關系的國家，此次雙方又升級為命運共同體。其堅實基礎，正是兩國在構建公正合理的國際秩序、推動更可持續發展方面的高度共識。



在以“構建公正的世界和可持續的星球”的主題的G20裡約峰會剛剛閉幕之後，中巴就以一份落實峰會精神的重磅合作文件，展現了大國擔當，彰顯了鮮明的時代底色。中巴雖是構建雙邊命運共同體，但一開始就著眼於“世界”“星球”的高度。“聯合聲明”中，涉及世界、全球的內容占到一半以上。如抗擊饑餓貧困、能源轉型、全球治理機構改革，切中了“公正”“可持續”的肯綮，可謂形成最大同心圓。



影響當今世界公正的重要因素，就是發達國家與新興國家、西方大國與“全球南方”國家，在發展權利、話語權等方面的不平等、不匹配，發展失衡，鴻溝擴大，動能不足，治理赤字堆叠。中巴兩國同為“大金磚”及G20成員，分別是東半球、北半球，以及西半球、南半球最大發展中國家。中巴合作，無論是從地緣格局上，還是從力量對比上，對於改善全球治理、推動可持續發展，都將形成不可替代的支撑，也是大國合作樹立了新典範。