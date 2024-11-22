錢凱港（圖源：央廣網） 中評社北京11月22日電／據央廣網報導，“開港！”當地時間11月14日，習近平主席同秘魯總統博魯阿爾特以視頻方式共同出席秘魯錢凱港開港儀式。在兩國元首見證下，這條連接中國與秘魯、連通亞洲與拉美的新時代亞拉陸海新通道正式啟航。



《英漢大詞典》中有這樣一個詞語：from China to Peru（從中國到秘魯），中文意思就是“走遍天下”。近幾年，還有一句話在秘魯頗為流行，就是“從錢凱到上海”。錢凱港開港後，中秘間單程海運時間將從35至40天縮短至約23天，每年將為當地居民創造超8000個直接就業機會，巴西、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞等秘魯周邊國家也能利用錢凱港進出口其產品。可以預見，不遠的將來，錢凱港將成為南美與亞洲之間的重要物流樞紐，為各國發展繁榮創造更多機遇與便利。



“一花不是春，孤雁難成行。”在利馬舉行的亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議上，習近平主席著重指出，要用好亞太經合組織平台，加強經濟技術合作，加大對發展中經濟體和弱勢群體的支持，共同做大並分好經濟發展“蛋糕”，讓更多經濟體、更多民眾共享發展成果。2013年以來，習主席出席或主持歷次APEC會議並發表重要講話，就推進亞太合作闡明了中國的一系列主張和行動，寄語亞太工商界“在開放中擴大共同利益，在合作中實現機遇共享”，強調中國將堅定不移擴大對外開放，同世界和亞太各成員分享中國發展機遇。“共享”與“分享”，建設一個更加和平繁榮美好的亞太，無不彰顯著中國與亞太各國共謀發展的決心。



作為亞太經合組織的重要成員，中國始終以實際行動踐行真正的多邊主義，為亞太夥伴創造更多發展機遇。以印度尼西亞乃至東南亞地區的首條高鐵——雅萬高鐵為例，僅2019年至2023年間，雅萬高鐵就為雅加達特區和西爪哇省貢獻了近60億美元的國內生產總值，更為印尼民眾提供了安全、舒適、高效的新出行方式。在智利首都聖地亞哥街頭，兩千多輛中國電動公交車穿梭其中，充電接口、無線網絡、空調和現代化駕駛室等配置為當地民眾帶來更舒適的駕乘體驗，車身的“中國紅”塗裝成為一道亮眼的城市風景線；在中國，牛油果“家族”近年來不斷壯大，已經有產自9個國家的牛油果被裝進中國家庭的“果盤子”，其中6個來自亞太經合組織成員……



志合者，不以山海為遠。寬廣的太平洋將亞太經合組織的各個成員緊密連接在一起，容得下彼此間的競爭與合作。當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟和亞太經濟都面臨著多重風險挑戰。中國作為亞太地區和全球發展的重要引擎，在以高質量發展全面推進中國式現代化的偉大進程中，必將為推動構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體作出新的更大貢獻。

