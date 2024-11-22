普京：為事態的任何發展做好準備

中評社北京11月22日電／俄羅斯總統普京21日晚發表電視講話說，使用西方製造的導彈襲擊俄羅斯已使俄烏衝突具有全球性質。俄願通過和平方式解決問題，同時為事態的任何發展做好準備。



新華社報導，普京在講話中表示，美國及其北約盟國此前宣佈允許對俄領土使用其遠程精確制導武器，進一步加劇衝突局勢。俄方一再強調，沒有武器製造國專家的直接參與，使用這些遠程武器襲擊俄領土是不可能的。



普京說，6枚美國製造的陸軍戰術導彈19日襲擊了俄羅斯布良斯克州的軍事設施，21日英國製造的“風暴之影”導彈和美國製造的“海馬斯”多管火箭炮襲擊了俄庫爾斯克州的軍事設施。俄防空部隊挫敗了上述襲擊，但己方人員也出現傷亡。



普京說，對俄羅斯使用遠程武器不會影響俄特別軍事行動的進程。作為對美英遠程武器襲擊俄領土的回應，俄武裝力量21日對烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克一處生產導彈的工業區進行了打擊。俄軍在此次行動中測試了一款名為“榛樹”的新研製的中程彈道導彈，未攜帶核彈頭。該導彈能以10馬赫的速度攻擊目標，“目前尚無法攔截這種導彈”。



普京在講話中譴責美國2019年單方面退出《中導條約》，同時表示“俄羅斯自願單方面承諾，在美國沒有在世界其他地區部署中短程導彈之前，俄羅斯不會部署此類武器”。



普京最後強調，不是俄羅斯，而是美國破壞了國際安全體系，美方維持霸權的舉動正在將全世界推向全球衝突。俄方一直傾向於並準備通過和平方式解決所有有爭議的問題，同時也為事態的任何發展做好準備。