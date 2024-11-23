第十屆兩岸智庫學術論壇在中山舉行

中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇現場（中評社 林艶攝） 中評社中山11月23日電（記者 林艷 袁曉麥）中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇11月22日在中山舉行，來自兩岸的五十餘位專家學者圍繞論壇主題“新形勢下兩岸關係的機遇與挑戰”展開了深入研討，圍繞“新時代黨解決台灣問題的總體方略”“台灣政局與兩岸關係形勢”“中華文化與兩岸融合發展”“台灣地區民情民意”“美國總統大選與美國新政府對台政策”“台灣問題的國際環境與外部因素”等發表了真知灼見。



第十屆兩岸智庫學術論壇由全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院和台灣二十一世紀基金會、中國文化大學中山與中國大陸研究所共同主辦。



中國社會科學院副院長王昌林首先回顧了中國社會科學院台灣研究所成立40年來的重要歷程。他指出，中國社科院台灣研究所成立於1984年，至今已走過40年的歷程。40年來，台研所始終致力於促進國家完全統一，為黨和國家對台決策提供重要智力支持；始終堅持用馬克思主義理論作為指導，秉持實事求是、與時俱進的原則，推動對台研究工作實現高質量發展；始終堅持為兩岸同胞謀幸福的初心使命，為兩岸關係發展和台海和平貢獻智慧和力量；結合當前國際國內形勢，王昌林就推動兩岸關係發展與祖國統一大業提出看法。



此外，王昌林還就推動兩岸關係發展與祖國統一大業提出四點看法。他認為，推動兩岸關係向前發展要做到“四個必須”：一是必須牢牢堅守共同政治基礎，堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸關係和平發展的前提和基礎。二是必須毫不妥協地同“台獨”和外部干涉作鬥爭，當前台海形勢之所以嚴峻複雜，根源病灶就是民進黨當局謀“獨”挑釁，外部勢力“以台遏華”。維護台海的和平、穩定、發展，我們必須堅定不移地反對“台獨”分裂挑釁和外部勢力干涉。三是必須持續深化兩岸交流合作和精神紐帶，深化兩岸交流合作是實現兩岸共同繁榮發展的必由之路，也是兩岸同胞的共同利益所在。四是必須堅定不移地推進祖國統一大業。祖國大陸的發展進步和綜合國力的不斷提升，將有力牽引著兩岸關係沿著統一的正確方向不斷前行。

