朱衛東：兩岸關係再次步入關鍵的十字路口

中國社科院台研所所長朱衛東發表致辭（中評社 林艶攝） 中評社北京11月23日電（記者 林艷 袁曉麥）中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇11月22日在中山舉行，中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東在論壇開幕式上致辭。今年恰逢是中國社科院台灣研究所成立40周年，朱衛東首先代表主辦方對與會者的蒞臨以及對台研所多年來的關心支持表示誠摯感謝，同時也具體介紹了社科院台研所自成立以來取得的成果及未來的努力方向。此外，朱衛東也就當前兩岸關係發表看法。



朱衛東表示，當下，兩岸關係再次步入關鍵的十字路口，何去何從，考驗兩岸的智慧遠見。他指出，今年1月台灣地區領導人選舉之後，民進黨“台獨政權”繼續把持島內。賴清德“台獨”意識頑固、政治性格執拗、權術手腕強勢，企圖在島內和國際上推動“新兩國論”，挑戰一中原則和一中格局，已成為破壞兩岸關係現狀、威脅台海和平穩定的最大亂源。11月6日特朗普在美國總統選舉中卷土重來、重返執政。中美圍繞台灣問題博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。



朱衛東指出，儘管台海局勢複雜嚴峻，但時與勢始終在祖國大陸這一邊，大陸實力優勢不斷累積上升，始終牢牢掌握著兩岸關係的主導權、主動權，不斷加力“遏獨促融”“懾美促統”，將為最終解決台灣問題、實現國家完全統一奠定更加堅實的基礎、創造更為充足的條件。



第十屆兩岸智庫學術論壇由全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院和台灣二十一世紀基金會、中國文化大學中山與中國大陸研究所共同主辦。

