李亞飛：為兩岸利益福祉集思廣益

海峽兩岸關系協會副會長、全國台灣研究會副會長李亞飛發表致辭（中評社 林艶攝） 中評社中山11月23日電（記者 林艷 袁曉麥）中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇11月22日在中山舉行，海峽兩岸關係協會副會長、全國台灣研究會副會長李亞飛在論壇開幕式上致辭，對社科院台研所成立40周年所做的積極貢獻予以高度肯定，同時也就當前兩岸關係發表了看法。他表示，本屆論壇在孫中山先生的故鄉中山舉辦，有特殊意義。兩岸同胞應銘記中山先生的教誨，以振興中華為已任，站在全民族的角度思考兩岸關係的未來，共同維護兩岸和平統一的光明前景。他也指出，本屆論壇以“新形勢下兩岸關係的機遇與挑戰”為主題，既是兩岸專家學者攜手同心為民族復興、強國建設建言獻策，也是並肩同行，為兩岸未來利益福祉集思廣益。



李亞飛首先代表中共中央台辦、國務院台辦和海峽兩岸關係協會對社科院台研所成立40周年表示熱烈祝賀，同時也對台研所長期以來為對台工作建言獻策、作出的積極貢獻，表示衷心感謝。李亞飛表示，四十載櫛風沐雨，四十載春華秋實。40年來，中國社會科學院台灣研究所深入學習貫徹中央對台大政方針，緊緊圍繞實現祖國和平統一重大歷史任務，秉執使命擔當，積極開拓進取，在學術研究、決策咨詢、人才培養、輿論引導、對台交流等領域取得豐碩成果，發展成為享譽海內外著名涉台學術重鎮，為推動兩岸關係發展，促進兩岸學術交流，推進“反獨促統”大業做出了重要貢獻。



李亞飛表示，今年4月，習近平總書記發表重要講話，強調要從中華民族整體利益和長遠發展的高度把握兩岸關係大局，發出了攜手同心實現民族復興的偉大號召，指明了兩岸關係發展的正確方向。中國共產黨二十屆三中全會，圍繞推進中國式現代化擘畫了進一步全面深化改革的戰略舉措，明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推進兩岸關係發展和祖國和平統一大業的目標任務，為廣大台灣同胞參與強國建設、民族復興偉業開辟了更廣闊空間。我們將全面貫徹落實中共二十屆三中全會精神，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇、共享祖國大陸發展進步成果。我們將繼續堅持為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，堅持推動兩岸關係走親走好的政策導向，努力讓台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。

