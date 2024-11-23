智庫學術論壇達共識 汪曙申總結五個關鍵詞

中國社科院台研所副所長汪曙申（中評社 林艶攝） 中評社中山11月23日電（記者 林艷 袁曉麥）中國社會科學院台灣研究所成立四十周年暨第十屆兩岸智庫學術論壇11月22日在中山舉行，來自兩岸的五十餘位專家學者圍繞論壇主題“新形勢下兩岸關係的機遇與挑戰”展開了深入研討，並形成了重要認識和共識。在大會上，中國社科院台研所副所長汪曙申從“戰略、競爭、對抗、融合、一中”五個關鍵詞總結了今次論壇的重要成果。



汪曙申表示，本屆論壇的主題是“新形勢下兩岸關係的機遇與挑戰”。我們立足於中國式現代化新的歷史方位、國際格局變化新的戰略環境、美國和台灣兩場選舉後的新形勢，展開了一天的研討。會議提交的論文和大家的精彩發言，圍繞“新時代黨解決台灣問題的總體方略”“台灣政局與兩岸關係形勢”“中華文化與兩岸融合發展”“台灣地區民情民意”“美國總統大選與美國新政府對台政策”“台灣問題的國際環境與外部因素”等，交流研討廣泛和深入，積極為兩岸關係和平穩定發展獻計獻策、貢獻智慧，思想碰撞取得的成果十分豐碩。



汪曙申表示，通過研討交流，與會學者形成一些重要認識，達成了一些共識，可以總結為五個關鍵詞。



一是“戰略”。與會學者認為，在新時代推進國家統一和民族復興進程中，大陸始終保持戰略自信、戰略定力，加強全局、大局、變局思維，堅定不移推動反獨促統不斷邁出新步伐、取得新進展。兩岸同胞同根同源同文同種，大陸積極弘揚中華文化，增進國家認同，不斷發揮文化的凝聚力，促進兩岸同胞心靈契合，築牢兩岸命運共同體意識。大陸積極運用法治思維法治方式法治力量“反獨促統”，以法遏獨的法律體系、政策實踐不斷完善推進。大陸堅決有力開展涉台軍事鬥爭，今年針對島內“台獨”挑釁舉行“聯合利劍”演習，對賴清德“謀獨”行徑進行堅決懲戒，不斷激發島內政黨和社會民眾覺醒。大陸堅決開展反干涉鬥爭，維持中美關係總體穩定的同時，有力塑造台海局勢。這些觀點從戰略上分析，從歷史發展規律和兩岸關係大格局看問題看局勢，堅信大陸把握戰略主導權和主動權的地位不可撼動，並且將越來越牢固，將不斷把自身的實力轉化成推進統一的動力。

