“考古中國”重大發現：良渚從哪來？

中評社北京11月22日電／“良渚從哪裡來”是許多人關心的問題。在第二屆“良渚論壇”召開前夕，國家文物局22日下午在杭州召開“考古中國”重大項目重要進展工作會，介紹了“長江下游區域文明模式”研究項目的最新考古發現，這些發現為解決“何以良渚”提供了更為清晰的答案。



新華社報導，浙江省文物考古研究所科技考古室主任王寧遠介紹，在距今6000年前後，長江下游地區社會複雜化進程加速，出現了凌家灘、東山村等中心聚落，邁入了“古國時代”的第一階段。在距今5300年左右，良渚文明興起後，長江下游地區進入了“古國時代”的第二階段。



“良渚古城的各類資源和人口皆由外部匯入，其影響力和發達程度超乎想象。”王寧遠說，近年來的考古發現，不但良渚古城裡的居民來自多地，同時，它的物資也來自多地。它周邊的聚落分工精細，有從事石器生產，也有從事玉器生產。發達的稻作農業促進了社會分工和手工業的專業化。



良渚的興起有深刻的地理和氣候背景。王寧遠說，當時，氣候發生變化，長江下游的人群改變了以採集狩獵為主、稻作為輔的原有經濟模式。當時，長江泥沙快速沉積，太湖平原已經基本形成，且經過了長期的淡化，已經成為稻作適宜區，吸引了周邊人口快速向這裡遷徙。



在通報會上，多位權威學者充分評價了項目成果的學術價值。



浙江大學林留根教授評價說，在2019年良渚古城申遺成功後，考古學界的新課題就是“良渚從哪裡來”，而項目成果對此初步作出瞭解答。



中國社會科學院考古研究所陳星燦研究員表示，距今6000至4000年是中華文明起源最關鍵的階段之一，該課題讓學界對此有更為深入的認識。



北京大學趙輝教授表示，崧澤時期長江下游的遺址都是大聚落，而良渚時期則變成了小聚落，說明生產力水平在提高，人們可以在更小的集體里開展大生產，同時社會共識增強了，否則就不會凝聚起文明程度更高的良渚。