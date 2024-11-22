克宮：若俄方關切未被考慮將採進一步回應行動

中評社北京11月22日電／據央視新聞：當地時間11月22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京11月21日晚間講話傳達的主要信息是，西方國家生產導彈、向烏克蘭提供導彈並隨後參與對俄羅斯領土的打擊，這些魯莽的決定和行動不會不引發俄羅斯的回應。俄方已經清楚地展示了自己的能力。如果俄方關切未被考慮，採取進一步回應行動的“輪廓”也將勾畫成型。



佩斯科夫還說，11月21日俄方發射的不是洲際導彈，而是中程導彈。因此，俄羅斯沒有義務就發射發出通知。但是俄羅斯國家降低核風險中心以自動模式運行，並與美國的相應系統保持著通信，俄方系統在導彈發射前30分鐘自動發出了警告。



佩斯科夫表示，俄軍方將研究並制定相關機制，在計劃實施新的彈道導彈攻擊時向烏克蘭平民發出警報。



佩斯科夫還表示，克里姆林宮希望美國聽取俄羅斯總統普京的表態。幾個月前普京就允許使用西方武器打擊俄羅斯腹地的俄方立場進行了詳盡的闡述。俄方看到，即將卸任的美國政府傾向繼續沿著升級局勢的道路行進，並且正在這樣做。佩斯科夫說，俄方與美國現任政府沒有就導彈發射進行接觸。普京21日的講話內容翔實、易懂且合理。俄總統普京在21日講話中強調其願意進行任何接觸以緩和局勢，避免局勢進一步升級，並走上和平軌道。普京對接觸始終保持開放態度。



俄羅斯總統普京當地時間11月21日晚發表講話稱，當天俄軍對烏克蘭軍工企業進行了聯合打擊。攻擊中俄軍測試了沒有搭載核彈頭、代號“榛樹”的新型中程高超音速導彈。該導彈能夠以10馬赫的速度打擊目標，目前沒有反導系統可以攔截這種類型的導彈。