國際刑事法院向內塔尼亞胡發逮捕令有何影響？

中評社北京11月22日電／央視新聞報導，5月20日，國際刑事法院檢察官表示，正在向國際刑事法院申請對兩名以政府高官和三名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人的逮捕令。11月21日，國際刑事法院對以總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特及哈馬斯軍事部門領導人穆罕默德·戴夫發出逮捕令。



針對國際刑事法院向以色列官員發出的逮捕令，各方反應不一。這一逮捕令實施的可能性有多大，又會對中東局勢產生什麼影響？



當地時間11月21日，總部位於荷蘭海牙的國際刑事法院發布公報稱，對以色列總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特發出逮捕令。他們被指控自2023年10月8日到至少2024年5月20日期間，犯有反人類罪和戰爭罪。聲明詳細列舉了他們被控的罪行，包括“故意針對平民發動襲擊”，以及“故意剝奪加沙平民賴以生存的基本物資，包括食品、飲用水、藥品、醫療用品、燃料和電力”等。



當天，國際刑事法院也對哈馬斯軍事部門領導人穆罕默德·戴夫（又名穆罕默德·迪亞蔔·易蔔拉欣·馬斯裡）發出逮捕令。此前有報導稱戴夫在7月中旬以色列對加沙地帶的空襲中死亡，哈馬斯方面11月2日予以否認。



內塔尼亞胡：拒絕接受 嚴厲譴責



當地時間21日晚，以色列總理內塔尼亞胡發表講話稱，國際刑事法院做出了“有偏見”的決定，他對此表示嚴厲譴責，稱以色列不會承認這一決定的有效性，要繼續在加沙進行軍事行動。

